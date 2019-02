Vendas de veículos novos em maio sobem 10%

São Paulo – As vendas de veículos novos no Brasil em maio recuaram 5,2 por cento sobre abril, mas avançaram 10 por cento sobre um ano antes, na segunda melhor marca já registrada para o mês, informaram fontes do mercado à Reuters citando dados preliminares, nesta segunda-feira.

Em maio foram vendidos 316.264 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O recorde de vendas para o mês havia sido registrado em 2011, com 318,5 mil unidades.

O total licenciado no mês passado corresponde a uma média por dia útil de 15.060 unidades ante 15.170 em abril e 13.066 em maio de 2012, quando o governo ainda não havia reduzido o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre as vendas de veículo.

O desempenho de maio ocorreu apesar da diferença de um dia útil a menos que os 22 dias de abril e de maio de 2012.

Segundo uma das fontes, as vendas de carros em maio somaram 226.576 unidades, enquanto as de comerciais leves corresponderam a 74.425 licenciamentos.

Com o resultado, os emplacamentos de veículos novos no Brasil de janeiro a maio somam cerca de 1,48 milhão de unidades, crescimento de 8,56 por cento sobre o mesmo período de 2012. A expansão está acima da esperada pela associação de montadoras Anfavea para todo o ano de 2013, de entre 3,5 e 4,5 por cento.

Analistas, porém, têm afirmado que a base de comparação mais fraca com os primeiros meses de 2012 pode estar ajudando a ampliar o ritmo das vendas. O governo reduziu o IPI no final de maio do ano passado, com os efeitos sendo sentidos a partir do mês seguinte.

Em maio, de acordo com uma das fontes, a Fiat seguiu na liderança no segmento de automóveis e comerciais leves, com licenciamentos de 67.850 unidades, crescimento de 14 por cento na comparação anual.

A General Motors aparece em segundo, com vendas de 53.829 unidades, seguida de perto pela Volkswagen, que apurou 53.442 emplacamentos, informou a fonte. A Ford registrou vendas de 27.546 carros e comerciais leves.

Além da troca de marcas na segunda e terceira posições do ranking, a sul-coreana Hyundai passou à frente da Renault em maio, com licenciamentos de 19.102 automóveis e comerciais leves ante 18.111 da marca francesa, segundo a fonte.

O carro mais vendido de maio seguiu sendo o Gol, da Volkswagen, com licenciamentos de 19.955 unidades. Em segundo, aparece o Uno, da Fiat, com 18.296 emplacamentos.