Vendas de veículos em abril crescem 38,5% em relação ao ano passado

São Paulo – As vendas de veículos novos no Brasil cresceram 38,5% no mês passado, se comparadas ao total comercializado em abril de 2017. Em relação a março, a alta foi de 4,8%, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 7, pela Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no País.

Entre carros de passeio, utilitários leves como picapes e vans , caminhões e ônibus, 217,3 mil veículos foram emplacados em abril, o que leva o total vendido nos quatro primeiros meses do ano para 762,9 mil unidades, uma alta de 21,3%.

No mercado de automóveis de passeio e comerciais leves, o maior segmento, as vendas somaram 210,3 mil unidades no mês passado, 37,7% acima de abril de 2017. Em relação a março, houve alta de 4,9% dos emplacamentos nesse segmento.

As vendas também seguiram em alta no mercado de caminhões, onde houve aumento de 77,7% na comparação com abril de 2017 e avanço de 3,9% em relação a março. No total, 6,2 mil caminhões foram entregues no mês passado.

As vendas de ônibus, que somaram 926 unidades em abril, cresceram 17,7% no comparativo interanual, mas recuaram 10,9% em relação a março.