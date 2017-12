Vendas de supermercados têm alta de 2,95% em novembro

São Paulo – As vendas de supermercados do Brasil subiram 2,95 por cento em novembro em termos reais sobre o mesmo período do ano passado e avançaram 3,58 por cento na comparação com outubro, afirmou a associação que representa o setor, Abras, nesta sexta-feira.

No acumulado do ano até novembro, as vendas reais dos supermercados do país avançaram 1,1 por cento sobre um ano antes.

Para o presidente da Abras, João Sanzovo Neto, o resultado acumulado até novembro, reflete um ano positivo, compatível com a recuperação da atividade econômica.

“Apesar da retomada lenta do consumo, os brasileiros estão normalizando seus hábitos de compra e voltando a consumir. A prévia oficial da inflação indica que os preços devem encerrar 2017 com a menor alta acumulada em quase duas décadas, abaixo do piso da meta do governo”, afirmou Sanzovo em nota.

Em termos nominais, as vendas do setor supermercadista em novembro subiram 3,87 por cento ante outubro e 5,85 por cento em relação a novembro de 2016. No acumulado do ano, a alta foi de 4,65 por cento.