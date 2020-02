Vendas de smartphones na China no 1º tri podem cair 50% com coronavírus

São Paulo — As vendas de smartphones da China podem cair até 50% no primeiro trimestre, já que muitas lojas fecharam por um período prolongado e a produção ainda não foi totalmente retomada devido à rápida disseminação do novo coronavírus, de acordo com relatórios de analistas do setor.

O surto do vírus, que já matou mais de 900 pessoas e afetou a indústria da China, ocorre enquanto as principais fabricantes de smartphones como a Huawei esperavam que os planos de lançamento da rede 5G da China este ano ajudassem o maior mercado de smartphones do mundo a se recuperar após anos de queda nas vendas.

“O lançamento planejado de produtos das fabricantes será cancelado ou atrasado, uma vez que grandes eventos públicos não são permitidos na China”, disse a empresa de pesquisa Canalys em nota na semana passada.

“Levará tempo para os fornecedores mudarem seus planos de lançamento de produtos na China, o que provavelmente reduzirá as vendas relacionadas à rede 5G.”

A Canalys espera que as vendas de smartphones da China caiam pela metade no primeiro trimestre na comparação anual, enquanto a IDC, outra empresa de pesquisa que acompanha o setor de tecnologia, prevê uma queda de 30%.

A Apple informou na semana passada que está estendendo o fechamento de suas lojas na China e ainda não definiu as datas de abertura, enquanto a Foxconn, que produz iPhones para a companhia norte-americana, reporta dificuldades em retomar completamente a produção em suas fábricas.

A Huawei, maior fabricante de smartphones da China, disse que sua capacidade de produção está “funcionando normalmente”, mas a empresa não deu mais detalhes. Como muitas outras empresas chinesas, a Huawei depende fortemente de outros fabricantes de componentes.

Se as fábricas não puderem retomar a produção com capacidade total dentro do prazo, isso poderá atrasar a capacidade das marcas de lançar produtos novos, disseram analistas.

Globalmente, a produção de smartphones diminuirá 12% no trimestre que se encerra em março, atingindo o menor nível em cinco anos, a 275 milhões de unidades, informou a empresa de pesquisa TrendForce nesta segunda-feira. A companhia revisou para baixo a previsão da produção do iPhone em 10%, para 41 milhões de unidades, enquanto a previsão de produção da Huawei foi reduzida em 15%, para 42,5 milhões de telefones.

A Samsung é a menos afetada pelo surto do coronavírus, já que sua principal base de produção está no Vietnã, afirmou a TrendForce, reduzindo suas previsões de produção para a companhia sul-coreana em apenas 3%, para 71,5 milhões de unidades.