Vendas de novas moradias nos Estados Unidos sobem em outubro

Washington – As vendas de novas moradias para uma única família nos Estados Unidos subiram pelo terceiro mês seguido em outubro, mas a revisão para baixo do ritmo do mês anterior indicou que a recuperação do mercado imobiliário continuará gradual.

O Departamento de Comércio informou nesta quarta-feira que as vendas subiram 0,7 por cento, a 458 mil unidades, segundo dados sazonalmente ajustados. O ritmo de vendas de setembro foi revisado para baixo, para 455 mil unidades, ante 467 mil unidades.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que a cifra avançasse para 472 mil no mês passado.