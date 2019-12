Vendas de Natal em shoppings devem crescer 10% em 2019, mostra pesquisa

São Paulo — As vendas para o Natal nos shopping centers brasileiros devem crescer 10% este ano em relação a 2018, de acordo com pesquisa da associação do setor Abrasce, divulgada nesta quarta-feira.

O levantamento também aponta valor médio de 200 reais para as compras e aumento de 10% no número de funcionários temporários contratados para o período.

O setor vive um momento otimista, segundo o presidente da Abrasce, Glauco Humai, acrescentando que durante a Black Friday as vendas aumentaram 19,5% em relação a 2018.

“O consumidor está mais confiante para comprar. O Natal é uma data tradicional, em que as pessoas gostam de presentear, e com a liberação de parte do FGTS e a queda dos juros, a expectativa aumenta ainda mais”, disse, em nota.