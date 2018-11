Vendas de materiais de construção em outubro crescem 4,1%, diz Abramat

São Paulo – O faturamento deflacionado da indústria brasileira de materiais de construção em outubro subiu 4,1 por cento ante igual mês do ano passado e 0,1 por cento sobre setembro, informou nesta terça-feira, 6, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

No acumulado do ano até outubro, o setor faturou 1,6 por cento mais sobre o mesmo intervalo um ano antes, apurou a Abramat. Em 12 meses, o crescimento é de 2,3 por cento, de acordo com o levantamento.

A associação ressaltou que o desempenho nos 10 primeiros meses do ano está alinhado à previsão de alta de 1,5 por cento das vendas de materiais de construção em 2018 sobre 2017.

“Confirmada tal projeção, 2018 ficará marcado como um ano de recuperação para a indústria de materiais de construção, criando as bases para um crescimento maior em 2019”, disse o presidente da Abramat, Rodrigo Navarro, em nota à imprensa.