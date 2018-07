São Paulo – As vendas de gasolina C no Brasil caíram 19 por cento em maio na comparação com igual período do ano passado e 9,2 por cento ante abril, informou nesta terça-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que citou os impactos de protestos de caminhoneiros como razão para o recuo.

No acumulado de 2018, de janeiro a maio, o tombo nas vendas é de 11,1 por cento, diante também do aumento das vendas de etanol hidratado, segundo a agência reguladora.