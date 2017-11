Vendas de distribuidores de medicamentos crescem 8,7% em setembro

São Paulo – As vendas de medicamentos por distribuidores cresceram 8,7% em setembro na comparação com igual mês de 2016, de acordo com dados do IMS divulgados pela Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan).

As vendas em volume atingiram 84 milhões de unidades ao final do nono mês deste ano.

De janeiro a setembro, os distribuidores foram responsáveis pelas vendas de 760 milhões em unidades de produtos em farmácias.

Esse número representa um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram comercializadas 724 milhões de unidades.