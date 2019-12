Vendas da Cyber Monday nos EUA atingem recorde de US$ 9,2 bi

As vendas da Cyber Monday estavam perto de atingir um recorde de 9,2 bilhões de dólares, de acordo com as estimativas da noite de segunda-feira, acrescentando a uma excelente Black Friday para varejistas norte-americanos, impulsionadas por promoções que começaram mais cedo do que o usual e pelo frete gratuito.

O Adobe Analytics estimou que 72,1 bilhões de dólares foram gastos online no mês encerrado em 1º de dezembro, e a Cyber Monday – agora tradicionalmente o maior dia de compras pela internet na economia dos EUA – registrou um aumento de 16,9% nas vendas em relação ao ano anterior.

A Adobe, que mensura as transações de 80 dos 100 maiores varejistas dos EUA, disse que reduziu ligeiramente sua previsão anterior de 9,4 bilhões de dólares à medida que mais dados eram disponibilizados.

A Adobe também disse que 3 bilhões de dólares das vendas estimadas seriam de smartphones, um novo recorde para os EUA.

As grandes empresas se saíram bem nesse canal, superando as pequenas empresas devido ao investimento em aplicativos móveis e outras tecnologias, bem como a grandes seleção de produtos e promoções, disse Taylor Schreiner, diretor da Adobe Digital Insights.

“As grandes empresas ainda estão obtendo um crescimento desproporcional em relação às pequenas”, disse ele.