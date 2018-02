Venda global de smartphones no 4º tri cai pela 1ª vez desde 2004

São Paulo – As vendas de celulares inteligentes para usuários finais no mundo totalizaram 408 milhões de unidades no quarto trimestre, uma queda de 5,6 por cento ante o mesmo período do ano anterior que marca o primeiro recuo anual em 14 anos, segundo a empresa de pesquisa de mercado Gartner.

O diretor de pesquisa da Gartner, Anshul Gupta, disse que dois fatores foram fundamentais para a retração de vendas. “Primeiro, as atualizações de celulares comuns para smartphones diminuíram devido à falta de qualidade de modelos mais baratos. Em segundo lugar, os usuários estão escolhendo modelos de maior qualidade e demorando mais para trocá-los, alongando o ciclo de reposição de aparelhos. Além disso, as altas expectativas e poucos benefícios adicionais na troca enfraqueceram as vendas de smartphones.

A empresa iniciou o monitoramento do mercado de smartphones em 2004.

Entre as cinco maiores fornecedoras de aparelhos, apenas as chinesas Huawei e Xiaomi aumentaram suas vendas nos últimos três meses de 2017. A Huawei elevou vendas em 7,6 por cento e a Xiaomi em 79 por cento.

A Huawei vendeu cerca de 44 milhões unidades, ficando com fatia de mercado de 10,8 por cento no trimestre, ante 9,4 por cento nos últimos três meses de 2016. Enquanto a Xiaomi saltou de 15,7 milhões para cerca de 28 milhões de aparelhos, ficando com participação de 6,9 por cento ante 3,6 por cento no quarto trimestre de 2016, segundo a Gartner.

A sul-coreana Samsung, líder mundial de mercado, vendeu em torno de 74 milhões aparelhos no último trimestre de 2017, uma queda de 3,6 por cento ante mesmo período do ano anterior. Apesar disso, a parcela de mercado da empresa subiu de 17,8 para 18,2 por cento.

Já a Apple se manteve como segunda maior empresa de smartphones do mundo no quarto trimestre, depois de vender cerca de 73 milhões de iPhones, recuo de 5 por cento na comparação anual. A participação de mercado da empresa ficou praticamente estável, passando de 17,8 para 17,9 por cento.

Em todo 2017, as vendas de celulares inteligentes no mundo totalizaram mais de 1,5 bilhão de unidades, alta de 2,7 por cento ante 2016.