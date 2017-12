Venda de veículos novos no Brasil tem melhor novembro desde 2014

São Paulo – A venda de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em novembro subiu 0,7 por cento ante outubro e avançou 14,6 por cento na comparação com o emplacado um ano antes, informou nesta sexta-feira a associação de concessionários de veículos Fenabrave.

Os licenciamentos do mês passado somaram 204.188 veículos, maior marca para o mês desde as vendas de 294.651 unidades vendidas em novembro de 2014.

“A alta nos índices de confiança e a contínua queda na inadimplência…fizeram com que o comprador voltasse às concessionárias. O aumento da oferta de crédito também tem impulsionado o crescimento do mercado neste momento e incentivado o cliente a efetivar sua compra”, disse em comunicado à imprensa o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

No acumulado do ano, as vendas de veículos novos somam 2,027 milhões de unidades, alta de 9,8 por cento sobre o período de janeiro a novembro do ano passado.

A General Motors manteve liderança no mercado de carros e comerciais leves em novembro, com vendas de 37.354 unidades, alta de cerca de 14 por cento sobre um ano antes. A Volkswagen teve emplacamentos de 25.569 unidades, alta de quase 60 por cento sobre um ano antes, quando a empresa enfrentou problemas no fornecimento de autopeças que afetaram a sua produção.

A Fiat ficou em terceiro, com queda de 9 por cento sobre um ano antes, para 24.791 veículos. Incluindo a outra marca do grupo, Jeep, as vendas da empresa em novembro somaram 32.803 unidades.

A Ford emplacou 20.328 carros e comerciais leves em novembro, crescimento de 22 por cento sobre um ano antes, enquanto a Hyundai vendeu 17.987 veículos, avanço de cerca de 2 por cento.