Venda de veículos novos no Brasil sobe 38,5%, diz fonte

São Paulo – Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em abril subiram 38,5 por cento sobre a fraca base de comparação de 2017 e avançaram cerca de 5 por cento ante março deste ano, afirmou nesta quarta-feira uma fonte do setor com acesso aos dados de emplacamento.

As vendas de veículos novos no mês passado somaram 217,35 mil unidades ante 207,4 mil em março deste ano e 156,9 mil em abril de 2017, informou a fonte.

Com isso, a indústria acumula crescimento de cerca de 21 por cento nos licenciamentos do primeiro quadrimestre deste ano ante os quatro primeiros meses de 2017, para 762,9 mil veículos.

O crescimento acumulado está bem acima da expectativa para todo o ano da Anfavea, associação que representa as montadoras de veículos instaladas no país. A expectativa da entidade é de expansão das vendas em 2018 de 11,7 por cento, para 2,5 milhões de veículos.