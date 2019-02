Venda de veículos novos cresce 10,2% em janeiro, revela Fenabrave

São Paulo – A venda de veículos novos no Brasil cresceu 10,2% em janeiro ante igual mês do ano passado, confirmou a Fenabrave, federação que reúne as concessionárias. Foram 199,8 mil unidades vendidas, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

O desempenho está próximo do que a Fenabrave espera para o ano todo. A projeção para 2019 é de expansão de 11,2%. Se a previsão se confirmar, serão vendidas 2,85 milhões de unidades. Em relação a dezembro, as vendas de janeiro caíram 14,8%.

Entre os automóveis e comerciais leves, os emplacamentos do primeiro mês de 2019 somaram 190,7 mil unidades, alta de 8,6% em relação a janeiro de 2018, mas recuo de 15,2% na comparação com o último mês de 2018.

No mercado de caminhões, os licenciamentos avançaram 50,9% em janeiro ante igual mês do ano passado, para 6,9 mil unidades. O volume, no entanto, se comparado a dezembro, representa queda de 5,3%.

A venda de ônibus foi a única que cresceu nas duas comparações. Com 2,1 mil unidades vendidas em janeiro, o segmento teve altas de 89,5% em relação a igual mês do ano passado e de 8,4% sobre o resultado de dezembro.