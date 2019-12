Venda de veículos novos cai 4,4% em novembro, diz Fenabrave

São Paulo — Os emplacamentos de veículos no Brasil recuaram 4,4% no mês passado ante outubro, para 242,3 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou nesta segunda-feira a associação de distribuidores, Fenabrave.

Na comparação com novembro de 2019, porém, as vendas subiram 4,9%, acumulando no ano 2,525 milhões de unidades, expansão de 8,3%.

Com isso, a entidade estima que as vendas em 2019 vão subir 9%, para 2,79 milhões de unidades. A previsão inclui salto de 33,8% nos licenciamentos de caminhões, para 102,26 mil e de 8% nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves, para 2,67 milhões.

Em novembro, as vendas de carros e comerciais leves, segmento que inclui utilitários esportivos e picapes, subiram 4,4% sobre um ano antes, para 230,9 mil unidades. O volume porém marca uma queda de 4,2% sobre outubro, recuo atribuído pelo presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, à sequência de feriados no mês passado. As vendas de caminhões no mês subiram 18% na comparação anual, mas caíram 3,5% na relação mensal, para 9.162 veículos.

Segundo a Fenabrave, a média diária de vendas de novembro subiu 10% sobre outubro, apesar do mês passado contar com 3 dias úteis a menos que outubro.