Venda de papelão ondulado cresce 7,94% em novembro, diz ABPO

Por Fátima Laranjeira, do Estadão Conteúdo

São Paulo – As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens – caixas, acessórios e chapas – cresceram 7,94% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2016.

Frente a outubro, houve retração de 1,51%, para 308,036 mil toneladas. Os dados prévios foram divulgados nesta segunda-feira, 11, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).

No acumulado de janeiro a novembro, as vendas somaram 3,225 milhões de toneladas, alta de 5,01% ante o volume expedido em igual período do ano passado.

Em nota, a associação diz que o crescimento da expedição de papelão ondulado continua a surpreender positivamente.

“Em novembro, o setor completou o quarto mês consecutivo com taxas acima de 6%, duas das quais superiores a 8%. Nestes quatro meses, a expansão média foi de 7,89%, em relação ao mesmo período do ano passado”, destaca.

Projeção

Para dezembro, a ABPO prevê uma taxa de crescimento bem menor do que a da sequência recente.

“A diminuição, contudo, não deve ser entendida como perda de vigor da indústria de papelão ondulado, decorrendo simplesmente de uma coincidência do calendário, que faz com que dezembro de 2017 tenha dois dias úteis a menos que este mesmo mês em 2016.”

A taxa esperada de crescimento para o ano de 2017 é de 4,6%. E se for computada levando em conta o número de dias úteis, a expedição avançará 5,7%.