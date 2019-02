Venda de papelão bate recorde em outubro, diz ABPO

São Paulo – A indústria brasileira de papelão ondulado comercializou 305,474 mil toneladas em outubro, segundo dados preliminares da Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO).

O resultado é um novo recorde histórico do setor, superando a marca de agosto passado (300,955 mil toneladas), e representa uma expansão de 8,06% em relação a outubro do ano passado e de 8,37% ante setembro deste ano.

Na comparação anualizada, a variação de 8,06% representa a maior alta do indicador desde agosto de 2011, quando as vendas cresceram 8,22% em relação a agosto do ano anterior.

Desde janeiro, as vendas de papelão ondulado da indústria nacional somaram 2,756 milhões de toneladas até outubro, uma expansão de 3,07% em relação ao mesmo intervalo de 2011.