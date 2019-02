Venda de motocicletas cai 8% em agosto

São Paulo – As vendas de motocicletas caíram 8% em agosto em comparação com o mês anterior. Foram vendidas no mês passado 111.291 motocicletas ante 121.012 unidades em julho.

Na comparação com agosto de 2013, quando foram comercializadas 129.050 unidades, o recuo foi de 13,8%. Os dados foram divulgados hoje (8) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

No entanto, a média diária de vendas de agosto, que teve 21 dias úteis, ficou em 5.300 unidades, resultado 0,73% superior ao de julho (5.261 unidades), com 23 dias de comercialização. Em comparação com agosto de 2013 (média diária de 5.886 unidades), com 22 dias de vendas, houve redução de 9,65%.

“[O resultado] mostra que as recentes medidas de estímulo anunciadas pelo governo federal ainda não repercutiram no mercado e, além disso, persistem as dificuldades de comercialização, sobretudo relacionadas à seletividade na concessão de crédito”, disse o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian.

A produção em agosto totalizou 129.768 unidades, contra 135.504 no mês anterior, correspondendo a uma redução de 4,2%. Já as exportações registraram alta de 26,7% em agosto na comparação com julho: 9.530 unidades ante 7.519. Porém, com relação ao mesmo mês de 2013, a queda foi de 31,6%.

No acumulado do ano, o decréscimo registrado foi de 8,5%: 68.264 em 2013 contra 62.468 em 2014.