Venda de Dia das Mães cresce 6,44%, aponta SPC Brasil

São Paulo – As vendas do varejo na semana que antecedeu o Dia das Mães cresceram 6,44% este ano, na comparação com igual período do ano passado, informou o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O resultado confirmou as expectativas da instituição, que estimava alta de 6% nas vendas para a data.

No ano passado, a variação na comparação com o ano anterior havia sido de 4,40%. A data é considerada pelos lojistas como a segunda mais importante em faturamento e volume de vendas no varejo, perdendo apenas para o Natal.

“É um resultado excelente para o comércio. A semana do Dia das Mães coincidiu com a folha de pagamento de boa parte dos consumidores, o que é um incentivo a mais para o movimento nas lojas”, comentou, em nota, o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), Roque Pellizzaro Junior.