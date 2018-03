Venda de computadores no Brasil deve desacelerar em 2018

São Paulo – As vendas de computadores pessoais no Brasil devem crescer a um ritmo menor em 2018, após expansão de 15 por cento em 2017 que veio após cinco anos de quedas, afirmou a empresa de pesquisa de mercado IDC, nesta terça-feira.

O volume de PCs a ser vendido no país este ano deve ser de 5,3 milhões, 2 por cento acima das vendas de 5,19 milhões registradas em 2017, informou a companhia.

“A tendência é mais de troca de equipamentos para atualização do que compra da primeira máquina, (que reflete em) uma maior preocupação com qualidade e menos procura por produtos de entrada”, disse o analista de pesquisa da IDC Brasil, Pedro Hagge, em comunicado à imprensa.

“O segmento de PCs já é bem consolidado e maduro, com uma boa penetração de mercado”, acrescentou.

Em 2017, as vendas geraram uma receita de 11,73 bilhões de reais, que representa um crescimento de 3,3 por cento ante 2016, calculou a IDC.

A diferença na expansão em relação ao volume vendido ocorreu diante de uma queda de 10,5 por cento no preço médio das máquinas no ano passado, para 2.262 reais. “A redução nos preços se deve à cotação mais favorável do dólar, além das ofertas que impulsionaram as vendas durante o ano”, afirmou a IDC.

“Foi o primeiro ano de crescimento nas vendas de computadores no país desde 2011, graças a fatores como a liberação do FGTS, que contribuiu para o poder de compra do consumidor, e o melhor Black Friday desde que começou a ser realizado no país, o que se pode creditar a um aumento da confiança do consumidor. As empresas também voltaram a fazer investimentos para atualizar seu parque instalado (de PCs)”, disse Hagge.