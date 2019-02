Venda de carros na França amplia queda antes de lançamentos

Paris – As vendas de automóveis franceses caíram 10,3 por cento em maio, informou o principal órgão da indústria automobilística do país, à medida que consumidores esperam novos modelos da Renault e da PSA Peugeot Citroen.

Os emplacamentos caíram para 148.554 veículos no mês passado, ante 165.691 no ano anterior, afirmou o CCFA em um comunicado enviado por email, na segunda-feira. A associação com sede em Paris reiterou sua previsão de declínio de 8 por cento no mercado para o fechado do ano.

Com o mercado de automóveis europeu aproximando-se de uma mínima em duas décadas, após cinco anos de contração, as montadoras em dificuldade esperam estar se aproximando do final da queda.

Em abril, os emplacamentos de carros em toda a Europa subiram pela primeira vez em 19 meses, e o declínio francês desacelerou-se para 5,2 por cento, ajudado por dias extras de vendas, uma vez que o feriado da Páscoa caiu mais cedo do que em 2012.

As vendas de carros da Renault na França caíram outros 16,5 por cento no mês passado, enquanto a Peugeot caiu 8,2 por cento e a Volkswagen caiu 11 por cento. A General Motors sofreu uma queda de 25,6 por cento nas vendas.

As vendas de veículos comerciais leves, no entanto, caíram 11,2 por cento, mais rápido do que as vendas de automóveis, abalando a contínua fragilidade do mercado.

O lançamento de modelos “deve ter um efeito mais positivo em junho e julho e continuar durante o segundo semestre”, disse o porta-voz da CCFA François Roudier.