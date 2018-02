Venda da Eletrobras deve gerar reserva de R$ 12bi no orçamento

São Paulo – O governo anunciará nesta sexta-feira uma reserva de 12 bilhões de reais com receitas previstas da privatização da Eletrobras como parte de ajustes ao Orçamento de 2018 para não ultrapassar o teto de gastos, afirmou à Reuters uma fonte da equipe econômica com conhecimento sobre o assunto, acrescentando que não será necessário fazer contingenciamento extra.

A fonte afirmou ainda que deve ser anunciado também o cancelamento de parte das despesas. Durante a semana a equipe econômica avaliava que esse cancelamento poderia ser entre 5 bilhões e 8 bilhões de reais também para se enquadrar na regra do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior.

O cancelamento é um mecanismo mais duro do que um simples contigenciamento dado que dificulta muito a possibilidade de se voltar atrás.

O governo se depara com dificuldades dentro do Congresso Nacional para aprovar a operação de privatização da Eletrobras e garantir que ela saia neste ano.

A previsão de receita da venda da estatal continua no Orçamento, mas os recursos não serão distribuídos para gastos, ficando em reserva.

As despesas com pessoal após o adiamento do reajuste dos salários para os servidores públicos não ter saído do papel e a não reoneração da folha de pagamento pesaram sobre os gastos deste ano.

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, dará entrevista à imprensa às 11h30 para falar sobre o decreto de programação orçamentária e financeira de 2018.