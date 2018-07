Veja em uma imagem onde moram os ultra-ricos no mundo

São Paulo – Onde você moraria se tivesse mais de US$ 500 milhões em patrimônio? Os Estados Unidos são uma boa opção.

É o que mostra uma visualização divulgada recentemente pelo site de informação sobre custos HowMuch.net.

Os dados são de um relatório publicado anualmente pela Knight Frank, uma das maiores consultorias de mercado imobiliário do mundo.

Os Estados Unidos são o preferido absoluto dos ultra-ricos com mais de quatro vezes o número do segundo colocado, a China – sem contar Hong Kong, que também entra no top 5.

“Pessoas com esse tanto de dinheiro são os capitães do capitalismo global. Eles podem bancar viver onde quiser e sem dúvida são donos de várias propriedades ao redor do mundo”, diz o texto do site.

O Brasil tem 130 pessoas nesta categoria, acima de Taiwan (100 pessoas), próximo da Arábia Saudita (120 pessoas) e abaixo da Itália (160 pessoas).

Veja o top 10:

Estados Unidos: 1.830 pessoas China: 490 pessoas Alemanha: 430 pessoas Japão: 390 pessoas Hong Kong: 320 pessoas Canadá: 270 pessoas Suíça: 250 pessoas França: 230 pessoas Rússia: 220 pessoas Reino Unido: 220 pessoas

E veja no gráfico: