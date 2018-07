Veja em um mapa quem são os maiores exportadores mundiais

São Paulo – O comércio internacional virou o tema mais quente do momento com as guerra de tarifas iniciada pelos Estados Unidos e respondida no mesmo nível pela China.

O impacto para a economia mundial não será trivial, já que os dois países foram os maiores exportadores do planeta em 2017.

É o que mostra uma visualização divulgada recentemente pelo site de informação sobre custos HowMuch.net com base em dados da Organização Mundial de Comércio (OMC).

A China exportou US$ 2,263 trilhões no ano passado, bem na frente do segundo colocado, os EUA com US$ 1,547 trilhão, e do terceiro, a Alemanha com US$ 1,448 trilhão.

Todos os outros exportaram bem menos de US$ 1 trilhão no ano, enquanto o Brasil exportou US$ 218 bilhões.

Veja o top 10 e quanto cada um exportou:

China: US$ 2,263 trilhões Estados Unidos: US$ 1,547 trilhão Alemanha: US$ 1,448 trilhão Japão: US$ 698 bilhões Holanda: US$ 652 bilhões Coreia do Sul: US$ 574 bilhões Hong Kong: US$ 550 bilhões França: US$ 535 bilhões Itália: US$ 506 bilhões Reino Unido: US$ 445 bilhões

E veja também na figura: