Reforma da Previdência tem idades mínimas de 65 e 62; veja a apresentação

São Paulo – O governo de Jair Bolsonaro divulgou nesta quarta-feira (20) a sua proposta de reforma da Previdência, prioridade da equipe econômica e considerada a principal medida para garantir a sustentabilidade das contas públicas.

A previsão do governo é que se aprovada integralmente, a PEC traria uma economia de R$ 1 trilhão ao longo de uma década, na linha do que havia sendo antecipado pelo mercado.

Junto com uma projeto de lei complementar atualizando a aposentadoria dos militares, que está sendo finalizado e será apresentado em breve, a economia chegaria a R$ 1,164 trilhão.

Também serão enviados dois outros projetos, contra fraudes no INSS e para fortalecer a cobrança de devedores.

Critérios

Nada muda para quem está aposentado ou já poderia se aposentar pelas regras antigas. Quem estava próximo de se aposentar pelo critério antigo terá três possibilidades de regra de transição.

Segundo a proposta, o tempo de contribuição mínima ao INSS para receber aposentadoria passaria dos atuais 15 anos para 20 anos.

A possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição seria eliminada. Todos terão exigência de idade mínima, que para as mulheres vai dos atuais 60 anos para 62 anos e para os homens continua em 65 anos.

O piso da aposentadoria segue sendo de um salário mínimo. Para quem ganha mais, o valor inicial do benefício é de 60% do salário de contribuição, subindo progressivamente (2% por ano) até atingir 100% após 40 anos de contribuição.

Há mudanças também na assistência social. Hoje, idosos em condição de miserabilidade recebem um salário mínimo a partir dos 65 anos.

A nova proposta é que eles recebam 400 reais a partir dos 60 anos e que essa renda vá subindo até atingir um salário mínimo a partir dos 70 anos.

Também será mais duro o critério de “miserabilidade”: antes, era considerado apenas renda Mensal per capita inferior a ¼ do Salário Mínimo. Agora, também será levado em conta patrimônio inferior a R$ 98.000 (a faixa I do Minha Casa Minha Vida).

A proposta também define o fim da DRU (Desvinculação das Receitas da União) na seguridade social e que as regras valem também para estados e municípios.

A previsão é que a proposta deve passar por negociações e ser modificada e desidratada ao longo da tramitação, que é longa para uma PEC e deve ir no mínimo até setembro.

A apresentação em Power Point com 41 slides pode ser baixada no site do Ministério da Economia.