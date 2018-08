Varejo paulista deve crescer 4% em agosto ajudado por Dia dos Pais

São Paulo – O comércio varejista paulista deve crescer 4 por cento em agosto na comparação anual, atingindo faturamento real de 55,5 bilhões de reais, conforme pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Segundo o levantamento, o Dia dos Pais, em 12 de agosto, tende a aumentar o movimento em lojas de vestuários e calçados, embora o volume de vendas normalmente seja inferior ao de outras datas comemorativas como Dia das Mães e Natal.

“Além disso, agosto é um dos meses mais fracos para o varejo no segundo semestre”, informou a FecomercioSP, destacando que as famílias tendem a reduzir o consumo no mês subsequente às férias escolares, quando gastam mais com viagens e outras recreações.

Apesar disso, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) prevê crescimento de 10 por cento nas vendas de Dia dos Pais em 2018, com os segmentos de vestuário, eletrônicos e calçados respondendo pela maior parte do faturamento.

“Além do consumo de produtos, os shoppings também acreditam em alta nas vendas em restaurantes, cinemas e opções de lazer para comemoração da data”, disse a Abrasce em comunicado. De acordo com a pesquisa, 57 por cento dos shoppings que compõem a associação planejam ação de marketing para a data comemorativa.