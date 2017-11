Varejo em SP devem crescer 8,5% em novembro com Black Friday

São Paulo – As vendas do comércio varejista paulista em novembro devem crescer 8,5 por cento na comparação anual, para 55,2 bilhões de reais, impulsionadas pela campanha promocional da Black Friday, estima a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Em comunicado nesta sexta-feira, a entidade diz que a data promocional deve “consolidar o processo de reversão do pior ciclo recessivo vivido pelo comércio, iniciado em 2014 e que perdurou até 2016”.

A expectativa é de que o setor de autopeças e acessórios seja um dos mais beneficiados, com alta de 19,9 por cento nas vendas em novembro, seguido pelo de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamento, onde o faturamento deve aumentar 14,5 por cento, segundo a FecomercioSP.

Para o setor de móveis e decoração, espera-se elevação de 13,5 por cento nas vendas este mês.