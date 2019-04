Varejo em shopping prevê abertura de 2.669 lojas em 2019, alta de 12,13%

Foz do Iguaçu – O varejo em shopping center prevê aumento de 12,13% no número de lojas em 2019. Segundo dados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) a expectativa é de que serão 2.669 novas unidades neste ano. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo Broadcast, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo o levantamento, o avanço no setor possibilitará a contratação de 27.367 novos funcionários, um aumento de 9,61%. Com isso, o ramo de varejo em shoppings alcançaria no fim do ano 311,9 mil empregados.

O diretor institucional da Alshop, Luiz Augusto Ildefonso da Silva, destacou que o varejo continua empregando mesmo com a economia em crise.

“A realidade brasileira infelizmente não está decolando, esperamos que isso mude com a reforma da Previdência. O varejo é um ótimo empregador, principalmente em épocas de crise”, disse.