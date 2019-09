Vanessa Canado circula entre apostas para comando da Receita, dizem fontes

Brasília — O nome da advogada Vanessa Canado, diretora do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), circula com força entre as apostas para o comando da Receita Federal após a demissão de Marcos Cintra, afirmaram quatro fontes com conhecimento do assunto à Reuters.

Junto com o economista Bernard Appy, Canado participou da formulação da reforma tributária que está sendo analisada em comissão especial da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP).

Hoje, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45 é a que está em estágio mais avançado dentre os textos sobre o tema que tramitam no Congresso. Ela propõe a extinção de IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS, substituindo os cinco tributos sobre o consumo por um único, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Doutora e mestre em direito tributário pela PUC/SP e professora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV), Canado também figurou nos últimos meses entre os participantes de reuniões no Ministério da Economia sobre a reforma tributária, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro.

Nessas ocasiões, ela costuma ser ouvida com atenção por Guedes, com quem tem um bom relacionamento, disse uma das fontes, em condição de anonimato.

Uma segunda fonte, que tem bastante proximidade com o ministro, avaliou que Canado é “excelente técnica”.

O Ministério da Economia anunciou a exoneração de Cintra na quarta-feira, em meio à demora na formatação final da reforma tributária e polêmica sobre a criação de uma nova CPMF. O auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto foi indicado para assumir o cargo interinamente.