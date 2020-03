Valor de exportações em 2019 cai 9,6% e o de importações sobe, diz Receita

A Receita Federal divulgou nesta quinta-feira, 5, que no ano passado as exportações brasileiras atingiram o montante de US$ 259,16 bilhões. O valor registrou redução de aproximadamente 9 6% em relação a 2018, quando as exportações somaram US$ 268,01 bilhões. Já nas importações houve crescimento de cerca de 6,04%, já que o montante foi de US$ 221,03 bilhões em 2018 para US$ 234 39 bilhões no ano passado.

Segundo a Receita, os montantes de importação e exportação totalizaram 4.141.157 declarações de operações de comércio exterior, sendo 2.390.285 despachos de importação, 237 despachos de exportação e 1.750.635 declarações únicas de exportação.

“A comparação com o mesmo período em 2018, registra um aumento de 0 93% na quantidade de operações de importação e um aumento de 9 17% na quantidade das operações de exportação, totalizando um incremento total na quantidade de operações de comércio exterior de 4,26%”, afirma.

Segundo o órgão, também houve aumento no grau de fluidez na importação de 2019, atingindo 92,86%, diante de 92,73% do ano anterior. O indicador considera o total de declarações de importação desembarcadas em menos de 24 horas.

Já o tempo médio bruto de despacho na importação (que contabiliza o tempo decorrido entre o registro da declaração até o seu desembaraço) foi de 19,53 horas em 2019, 18,25% menor que o tempo registrado no mesmo período em 2018.

Exportação

Na divulgação, a Receita destacou que, com a instituição da Declaração Única de Exportação, de meados de 2018, um único documento passou a substituir quatro outros.

Com a mudança, o tempo médio de liberação de carga no modo hidroviário foi reduzido de 13 para 6 dias. “Suplantando a meta estabelecida para o projeto, que era de 8 dias”, afirma, destacando ter sido uma redução de 46% do prazo médio.