Vale negocia saída da sócia BHP Billiton da mineradora Samarco

São Paulo – A Vale está em negociações com a anglo-australiana BHP Billiton sobre o futuro da joint venture Samarco e uma alternativa é que a mineradora brasileira compre a participação de sua sócia no ativo, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.

Um preço ainda não foi acordado, de acordo com a fonte, que falou na condição de anonimato.

A Bloomberg publicou conversas sobre o tema mais cedo nesta quarta-feira.

Procuradas pela Reuters separadamente, a Vale e a BHP informaram que não iriam comentar as informações.

(Por Tatiana Bautzer, reportagem adicional de Marta Nogueira no Rio de Janeiro e Ismail Shakil em Bangalore)