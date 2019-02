Vale diz que avalia decisão que negou retorno das operações em Onça Puma

São Paulo – A Vale informou que tomou ciência da decisão do Tribunal Regional Federal – 1ª região (TRF), que negou o seu pedido de retorno imediato das operações da mina de Onça Puma por entender que ainda existe recurso pendente de julgamento pela 5ª Turma do TRF. A empresa disse que ainda está avaliando o teor da decisão.

O TRF-1, na última sexta-feira. 1º de fevereiro, negou recurso no qual a Vale pedia a retomada das operações da mina e da usina, localizada no Pará, e a suspensão dos depósitos mensais em favor das etnias Xikrin e Kayapó.

Em 2016, o Ministério Público Federal (MPF) determinou um trabalho de campo para averiguar, in loco, os impactos do empreendimento. As conclusões revelaram severos impactos na cultura dessas comunidades em razão da contaminação do Rio Catete.

Segundo o MPF, houve redução da disponibilidade dos alimentos, que antes eram abundantes, obrigando uma maior de aquisição de alimentos fora da aldeia para complementar a dieta diária dos indígenas.