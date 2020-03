Vale a pena furar o teto de gastos em meio à crise do Coronavírus?

São Paulo – A discussão sobre os riscos crescentes de o governo furar o teto de gastos públicos, em função do espaço restrito no orçamento para decisões de investimento, não é nova. Agora, no entanto, aumenta a pressão para que a regra seja afrouxada diante de um novo e forte apelo: o coronavírus.

Aprovado pelo Congresso no fim de 2016, durante a gestão Michel Temer, o teto foi criado para reverter a tendência de alta dos gastos federais, uma vez que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. Se de um lado, a ação ajuda a controlar a controlar a relação da dívida do país com seu PIB, de outro, deixa muito pouco para ser usado em decisões de investimento.

A questão levantada por críticos da lei é: como o Brasil irá, a exemplo de outros países, dar estímulos fiscais suficientes para poupar a economia de um baque, se seus instrumentos fiscais encontram-se tão atrofiados?

Diante do que chamou de uma crise sem precedentes no país e no mundo, a economista Monica de Bolle, diretora de estudos-latino americanos e mercados emergentes da universidade americana Johns Hopkins, defendeu neste domingo em suas rendes sociais que o governo tomasse medidas como a suspensão da regra do teto por dois anos, a flexibilização da meta fiscal de 2020 e o aumento imediato do benefício do Bolsa Família em 30% a 40%.

Bolle justifica suas sugestões, sobretudo, em função do tempo de duração previsto do surto, de oito a nove meses no mínimo, segundo sua expectativa. “Vamos ver muitos meses de paralisia completa das economias durante a epidemia. Serão meses para atingir o pico do surto e meses para sair dele até a normalização”, diz a economista em vídeo.

A expectativa do governo brasileiro e a do mercado é de que o surto seja resolvido em até quatro meses.

Na opinião do economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, por outro lado, quebrar a regra no meio de uma crise como esta é o que não tem sentido econômico. “Muito menos pedir para ter mais investimento, o que traz retornor no longo prazo. A gente precisa ter gasto hoje que tenha efeito de curto prazo”, diz.

O ideal, para o economista, é que o governo priorize gastos correntes com saúde neste momento. “Dá para fazer isso com remanejamento de gastos dentro do teto e com crédito extraordinário”, diz.

A lei do teto de gastos prevê a possibilidade de aprovação de um crédito extraordinário em momentos de crise como este: “Não precisa e nem deve mexer no teto”, diz Felipe Salto, diretor do Instituto Fiscal Independente (IFI) do Senado.

Na semana passada, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, garantiu que não faltariam recursos do governo para o combate à pandemia e defendeu a existência de espaço fiscal, já que, segundo ele, o que está em discussão é uma realocação do orçamento. Além disso, o ministro também lembrou da existência do crédito extraordinário: “Mas talvez nem isso seja necessário”, disse.

Meta fiscal pode mudar

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse ser contra o afrouxamento do teto diversas vezes e que não tem planos de rever a regra nem mesmo momentaneamente. O governo estuda, porém, alterar a meta fiscal para 2020, o que lhe permitiria apresentar um déficit maior nas contas públicas no fim do ano.

Essa manobra, segundo informações coletadas pelo jornal Estado de S. Paulo, seria usada em situação de necessidade, para transferência de recursos, principalmente, para o Ministéro da Saúde, e poderia ficar fora da regra do teto. A meta fiscal permite hoje um déficit de até R$ 124,1 bilhões nas contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central.

A saída é adequada, na opinião de Felipe Salto, diretor do Instituto Fiscal Independente (IFI) do Senado, que defende que o governo use os instrumentos que já estão disponíveis para proteger o país da crise.

“A meta de primário pode ser piorada temporáriamente para 2020. Seria a solução ideal pra não mexer nas regras do jogo”, diz Salto.