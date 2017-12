Vaga intermitente tem saldo positivo em novembro

Idiana Tomazelli, do Estadão Conteúdo

Brasília – O Ministério do Trabalho começou a divulgar dados sobre os novos contratos de trabalho firmados a partir da reforma trabalhista.

Em novembro, primeiro mês de vigência das novas regras, houve geração de 3.120 postos de trabalho intermitente, contra 53 desligamentos. O saldo ficou positivo em 3.067 no mês passado.

Mesmo assim, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou fechamento de vagas em novembro, interrompendo sequência de sete meses seguidos de recuperação no emprego. O saldo geral ficou negativo em 12.292 no mês passado.

Na jornada parcial, houve 744 admissões contra 513 desligamentos (saldo positivo em 231). Segundo o Ministério do Trabalho, entre essas contratações, há quatro trabalhadores que acumulam mais de uma admissão. Além disso, dessas admissões com trabalho parcial acima de 24 horas ficou em 321.

A pasta informou ainda que houve 805 desligamentos por acordo entre trabalhadores e empresas.

O coordenador-geral de Estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, descartou que a inserção dos dados dos contratos estipulados na reforma trabalhista vá criar distorções na série histórica do Caged.

“Vamos divulgar o dado do Caged normal e abriremos os dados dos intermitentes. Quem achar que é preciso descontar os intermitentes (para comparar os números), fique à vontade. Todos os dados necessários para a análise do emprego formal estão aí”, afirmou.

Magalhães informou ainda que a pasta ainda não conseguiu destacar as movimentações da modalidade de teletrabalho, pois as empresas não deram detalhes de forma correta. Segundo o técnico, a pasta vai orientar para o preenchimento correto nas informações do Caged de dezembro.