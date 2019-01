Usinas solares da francesa EDF em MG iniciam operação comercial

Quatro usinas de energia solar fotovoltaica da francesa EDF Energies Nouvelles em Minas Gerais receberam autorização para iniciar a operação comercial a partir desta terça-feira.

As usinas fazem parte do complexo Pirapora, no município mineiro de mesmo nome, e as unidades geradoras liberadas para produção somam uma capacidade instalada de quase 62 megawatts, segundo despachos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no Diário Oficial da União.

A francesa EDF ainda tem como sócia nas usinas a canadense Canadian Solar, fabricante de equipamentos que também ficou responsável por fornecer as placas fotovoltaicas dos empreendimentos.

A EDF anunciou no final de 2016 e em meados deste ano a aquisição de uma fatia majoritária em usinas do complexo Pirapora junto à Canadian Solar.

Todas as usinas que iniciaram operação nesta terça-feira têm contratos de venda da produção por longo prazo fechados em um leilão realizado pelo governo brasileiro em 2015 para viabilizar projetos solares.

Acesse os despachos da Aneel no Diário Oficial neste link.