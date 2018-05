Uruguai e China fazem acordo para agilizar comércio de carne

Montevidéu – O Uruguai assinou nesta terça-feira um memorando de entendimento com a China para agilizar o comércio de carne entre os países e estabelecer ações de assessoria, consultoria e informação sobre inocuidade alimentar.

O acordo foi assinado entre representantes do Instituto Nacional de Carnes do Uruguai (Inac) e da Associação de Inspetores de Alimentos da China (Ciqa).

“É um guarda-chuvas de assessoria, consultoria e informação, já que, ao estarmos melhor informados, menos erros cometeremos, e isso repercute em uma melhor eficiência na rede de distribuição”, informou o titular do Inac, Federico Stanham.

Para o representante do governo uruguaio, o acordo não terá influência sobre o preço da carne, mas diminuirá os custos, facilitando o processo de negociação entre os dois países.

Antes da assinatura do memorando, representantes do Inac, do Ministério de Pecuária do Uruguai e de várias empresas exportadoras do país participaram de uma oficina organizada pela Ciqa sobre a segurança alimentar.

“A Ciqa promove acordos com organizações de todos os países para trocar informação, fazer oficinas e seminários para instruir os exportadores sobre essas normas”, explicou Stanham.