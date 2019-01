União Europeia impõe restrições às importações de aço brasileiro

A União Europeia decidiu hoje (16) impor restrições sobre as importações de aço brasileiro.

Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores, a salvaguarda “impactará as exportações brasileiras”. A medida deve entrar em vigor no início de fevereiro.

O governo brasileiro, conforme o Itamaraty, “tem dialogado com a União Europeia com o objetivo de preservar as exportações das empresas nacionais”. No momento, estão em andamento consultas entre o Brasil e a União Europeia a respeito do tema.

O Itamaraty informou que continuará atuando, em conjunto com os demais órgãos de governo federal e com o setor privado, “com todo o empenho na defesa dos interesses dos exportadores brasileiros”.