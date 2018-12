União Europeia fecha acordo com Itália sobre Orçamento para 2019

Bruxelas – A Comissão Europeia fechou um acordo com a Itália sobre o Orçamento do país para 2019, que não é o ideal, mas suspende as medidas disciplinares da União Europeia contra Roma, disse o vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis.

“A solução não é a ideal. Ela ainda não oferece uma solução de longo prazo para os problemas econômicos da Itália. Mas nos permite evitar um procedimento disciplinar por déficit excessivo neste estágio”, disse Dombrovskis em uma coletiva de imprensa em Bruxelas.