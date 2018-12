União Europeia culpa EUA por “profunda crise” na OMC

Genebra – A União Europeia afirmou nesta segunda-feira que a Organização Mundial do Comércio (OMC) está atolada em uma “profunda crise e que os Estados Unidos estão no epicentro”, e pediu à administração do presidente norte-americano Donald Trump que apresente propostas de uma reforma concreta.

O embaixador da UE, Mark Vanheukelen, falando em uma revisão da OMC das políticas comerciais dos EUA, também criticou as limitações de compras dos EUA, em particular através da legislação “Compre América” e suas “pesadas restrições” ao transporte marítimo.