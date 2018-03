UE promete resposta firme contra tarifas de importação dos EUA

Bruxelas – A União Europeia disse nesta quinta-feira que vai reagir firmemente ao anúncio pelos Estados Unidos de imposição de tarifas sobre importações de aço e alumínio e que vai apresentar nos próximos dias proposta compatível com regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) para rebater as restrições comerciais norte-americanas.

Chamando as tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de “flagrante intervenção” para proteção da indústria norte-americana, o presidente-executivo da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que o bloco “lamenta fortemente a decisão…que não é baseada em qualquer justificativa de segurança nacional”.

“Não vamos ficar parados enquanto nossa indústria é atingida com medidas injustas que colocam milhares de empregos europeus em risco… A UE vai reagir firmemente e defender nossos interesses.”

Trump afirmou mais cedo que seu governo vai impor tarifas de importação para aço e alumínio de 25 e 10 por cento, respectivamente, na próxima semana.