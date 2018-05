UE retalia e acionará OMC após decisão dos EUA sobre aço e alumínio

Bruxelas – A União Europeia ingressará com representação junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas sobre o aço e o alumínio da UE, disse a comissária de Comércio do bloco europeu, Cecilia Malmstrom, em comunicado.

“Os EUA buscaram usar a ameaça de restrições comerciais como uma alavancagem para obter concessões da UE. Este não é o modo que fazemos negócios, e certamente não é o modo entre antigos parceiros, amigos e aliados”, disse.

“Agora que temos clareza, a resposta da UE será proporcional e em acordo com as leis da OMC. Nós iremos agora desencadear uma caso de resolução de disputa na OMC, já que essas medidas dos EUA vão claramente contra regras internacionais acordadas”, acrescentou.

“Nós também iremos impor medidas de reequilíbrio e tomar quaisquer passos necessários para proteger o mercado da UE de desvio comercial provocado por essas restrições dos EUA”.