UE e Reino Unido fecham acordo financeiro do pós-Brexit

Bruxelas- A União Europeia acertou um acordo financeiro com o Reino Unido, disse nesta quinta-feira uma autoridade sênior da UE à Reuters, sob o qual Londres se comprometeu a pagar uma quantia estabelecida de orçamentos da UE após o Reino Unido deixar o bloco.

Depois de relatos de ofertas britânicas nos dias recentes, negociadores da UE insistiram publicamente que trabalhos prosseguem sobre o acordo financeiro, conforme ambos os lados também buscam alcançar acordos sobre duas outras condições-chave de divórcio antes de uma reunião de crise na segunda-feira.

“A oferta oficial não foi enviada, mas não oficialmente foi aceita em tal extensão que, se ninguém desejar protagonizar uma mudança de último minuto, tudo ficará bem”, disse a autoridade.

Um porta-voz do Departamento Britânico para Saída da União Europeia não estava imediatamente disponível para comentários.

No geral, o lado da UE está “otimista” de que o acordo pode ser alcançado sobre as condições para permitir que líderes da EU concordem durante uma cúpula em 14 e 15 de dezembro para iniciar conversas sobre relações pós-Brexit.

O governo britânico rejeitou como “especulação” na quarta-feira relatos em jornais britânicos de que havia mais que dobrado sua oferta à União Europeia para cerca de 50 bilhões de euros.

A autoridade da UE disse que não houve quantia precisa discutida porque o valor a ser pago no futuro irá depender de diversos elementos imponderáveis, variando de se garantias de empréstimos precisam ser aplicadas até os detalhes da taxa de câmbio libra-euro e crescimento nas econômicas britânica e da UE.

O Reino Unido se comprometeu a atender uma parte concordada da vasto volume de itens orçamentários futuros que a União Europeia pediu, disse a autoridade, acrescentando: “É um acordo sobre qual percentual compartilhado o Reino Unido irá assumir e sobre quais itens”.

A autoridade disse que a cota britânica será significativamente menor que 16 por cento – cota britânica no ano passado do rendimento total da União de 28 países.

Em qualquer caso, o peso econômico do Reino Unido pode cair, uma vez que a libra desabou desde a votação do ano passado para saída da União Europeia, enquanto também em termos de libra, a economia britânica tem crescido mais lentamente do que outras.

A cota da economia usada para orçamento da UE também é calculada de forma diferente e o Reino Unido foi intitulado como membro para um abatimento especial.

Entre linhas orçamentárias essenciais que o Reino Unido se comprometeu está a cobertura de uma cota de despesas do orçamento da UE em anos além do orçamento atual de sete anos da União Europeia terminando em 2020.

“Nós concordamos em uma certa fórmula sobre como calcular esta cota. Então nós pegamos cada linha no orçamento e aplicamos a cota a isto”, disse a autoridade.