UE e Mercosul se aproximam de acordo durante reunião da OMC

Buenos Aires – As negociações comerciais entre a União Europeia e o bloco Mercosul, da América do Sul, estão perto de um acordo, paralelamente à reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Buenos Aires, disseram negociadores de ambos os lados.

O acordo pode acontecer no início do novo ano, disse Cecilia Malmstrom, comissária de comércio europeia, a repórteres.

“Nós fizemos bons avanços, mas ainda há levantamentos hoje”, disse Malmstrom. “Nós vemos o fim disso.”

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, disse a repórteres mais tarde que o Mercosul e a União Europeia trocaram notas sobre o quão disposto está cada lado a ceder para alcançar um acordo de livre comércio.

“Eles nos perguntaram quão longe poderíamos ir em sua direção e nós perguntamos o mesmo. Estamos esperando por sua reação à nossa proposta para ver se conseguimos concluir a parte mais difícil das negociações, que é o acesso mercado”, disse.

O chanceler afirmou ainda que o Mercosul se compromete a retirar tarifas de 90 por cento de seu comércio com a UE.

A resistência de alguns Estados membros da UE, como Irlanda e França, às importações agrícolas tem atrasado as negociações do acordo comercial que busca liberalizar o comércio e o investimento, os serviços e o acesso aos contratos públicos.

Os membros do Mercosul Brazil, Argentina, Paraguai e Uruguai têm se esforçado por uma melhora na oferta da UE de importações livres de tarifa para 70 mil toneladas de carne bovina por ano e 600 mil toneladas de etanol por ano.