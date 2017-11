UE diz que AB InBev abusou de dominância no mercado de cervejas

Bruxelas – O órgão de vigilância de concorrência da União Europeia acusou a AB InBev de abusar de sua posição dominante no mercado belga de cerveja, impedindo as importações mais baratas de suas cervejas Jupiler e Leffe da Holanda e da França para a Bélgica.

“Os consumidores belgas podem ter que pagar mais por suas cervejas favoritas”, afirmou a comissária de concorrência da UE, Margrethe Vestager, em um comunicado.

“Essas práticas violariam as regras de concorrência da UE, porque negam aos consumidores os benefícios do mercado único do bloco – escolha e preços mais baixos”, comentou.

Vestager disse que a AB InBev teria, agora, a oportunidade de responder às preocupações da UE.