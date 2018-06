UE aprova tarifas de 2,8 bilhões de euros em resposta às medidas dos EUA

Bruxelas – A União Europeia (UE) impôs nesta quarta-feira tarifas no valor de 2,8 bilhões de euros a uma lista de produtos procedentes dos Estados Unidos em resposta à decisão do Governo desse país de taxar as importações de alumínio e aço europeu.

“Não queríamos estar nesta posição. No entanto, a decisão unilateral e injustificada dos Estados Unidos de impor tarifas no aço e alumínio europeu significa que não temos outra opção”, anunciou a comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, em comunicado.

A lista de importações afetadas foi notificada à Organização Mundial do Comércio (OMC) em 18 de maio e inclui produtos americanos como o milho doce, o suco de laranja e os mirtilos.