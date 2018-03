UE aprova parcela de € 6,7 bilhões em ajuda à Grécia

Atenas – O fundo de resgate da Europa aprovou uma parcela de 6,7 bilhões de euros (US$ 8,32 bilhões) para a Grécia, como parte do terceiro programa de resgate internacional do país. O pagamento dos 5,7 bilhões de euros iniciais deve ocorrer nesta semana.

O Mecanismo de Estabilidade Europeu (ESM, na sigla em inglês) informou nesta terça-feira sobre a aprovação, após o governo de Atenas concluir uma série de reformas exigidas. Os fundos serão usados para pagar a dívida local e saldar pagamentos domésticos em atraso.

O ESM disse que os 5,7 bilhões de euros iniciais serão desembolsados nesta quarta-feira. O 1 bilhão de euros restante, a ser usado para honrar pagamentos anteriores, pode ser desembolsado após 1º de maio, se o país “fizer progresso na redução de seu estoque de dívidas em atraso”.

A Grécia depende de empréstimos internacionais desde 2010. O terceiro pacote termina neste verão local. Fonte: Associated Press.