UE alerta sobre riscos à liquidez em caso de Brexit sem acordo

Bruxelas – Um Brexit sem acordo causaria distorções e também pode ter impacto sobre a liquidez em mercados financeiros, disse o comissário da União Europeia responsável por serviços financeiros nesta terça-feira, 2, em um dramático lembrete dos riscos de um Brexit duro.

A UE colocou em vigor uma série de medidas de contingência para lidar com um Brexit sem acordo, que, no setor financeiro, inclui um reconhecimento temporário de câmaras de compensação baseadas no Reino Unido que processam transições de derivativos de vários trilhões de euros.

Mas o comissário da UE Valdis Dombrovskis deu um sinal de alerta.

“Não seremos capazes de mitigar todos os possíveis efeitos econômicos negativos”, disse ele ao comitê econômico do Parlamento Europeu em uma audiência de rotina.

Falando um dia após o Parlamento britânico fracassar novamente em chegar a um acordo sobre o caminho adiante para o Brexit, Dombrovskis disse que há um “risco material” de o Reino Unido deixar a UE em 12 de abril sem acordo de separação.

“Haverá distorção. Podem haver efeitos sobre a liquidez”, disse Dombrovskis a parlamentares.

O Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu (BCE) disseram que estão prontos para prover liquidez se um Brexit sem acordo provocar o risco de congelar mercados.

Mas a liquidez ainda pode ser afetada por uma limitação imposta sobre gestores financeiros da UE para suas negociações de ações listadas em bolsas de valores do Reino Unido, disse uma autoridade da UE.

Em um comentário mais tranquilizante, Dombrovskis disse que o sistema financeiro da UE é robusto e capaz de aguentar uma grave recessão econômica. A estabilidade financeira será garantida, acrescentou.