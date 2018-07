UE alerta EUA sobre graves represálias se impuserem tarifas sobre carros

A União Europeia (UE) alertou, nesta segunda-feira, os Estados Unidos contra as consequências devastadoras para a economia americana se Washington impuser tarifas à importação de veículos estrangeiros.

Esta advertência europeia foi feita em um contexto especialmente tenso, depois de o presidente americano Donald Trump acusar neste domingo a UE de “ser provavelmente tão ruim quanto a China” no setor comercial.

Em 22 de junho, Trump ameaçou impor tarifas aduaneiras de 20% aos veículos importados da UE pelos Estados Unidos.

Com isso, o mandatário tentava replicar a entrada em vigor das tarifas adicionais impostas pela Europa a dezenas de produtos americanos.

Esta medida europeia foi uma represália às tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio que Washington impôs a esses produtos exportados por alguns países do mundo, alguns deles aliados dos Estados Unidos.

Quase 20% de exportações

De acordo com a UE, os Estados Unidos se arriscam a sofrer represálias por parte de seus sócios comerciais que poderiam afetar produtos americanos por 294 bilhões de dólares, se Trump cumprir suas ameaça de impor taxas aos veículos estrangeiros.

Em carta para as autoridades americanas, a Comissão Europeia considera que as medidas de represália tomadas pela UE e outros parceiros comerciais de Washington poderiam afetar esta quantia de bens americanos, ou seja, 19% do total das exportações dos Estados Unidos em 2017.

Neste texto, a Comissão garante que “análises econômicas confirmam que um aumento das tarifas destes produtos prejudicará a todos, principalmente a economia dos Estados Unidos”.

A UE lembra, mesmo assim, que os fabricantes de automóveis europeus eram importantes contribuintes da economia americana, e que “estão bem estabelecidos” nos Estados Unidos, produzindo cerca de “2,9 milhões de veículos em 2017, ou seja, 26% da produção total” do país.

Horas antes de a UE fazer esta advertência, Trump comparou as práticas comerciais da UE com as da China durante uma entrevista exibida neste domingo.

“Ruim”, mas “menor”

“A União Europeia é possivelmente tão ruim quanto a China, apenas menor”, disse Trump no programa “Sunday Morning Futures” da emissora Fox News.

Os europeus “tiveram um superávit comercial de 151 bilhões de dólares no ano passado. Porque nós temos um déficit com a União Europeia e, além disso, estamos gastando uma fortuna na Otan para protegê-los”, prosseguiu.

Neste contexto, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, viajará a Washington antes do fim de julho para falar sobre o conflito comercial que opõe a UE e o governo Trump.

“Vou para Washington para apresentar a visão dos europeus”, declarou Juncker após uma cúpula da UE na semana passada em Bruxelas.

“Deveríamos desdramatizar essas relações” afirmou.

Trump multiplicou seus ataques à UE nos últimos meses, denunciando práticas comerciais consideradas injustas, em especial no setor automobilístico.

“A União Europeia foi criada, é claro, para se aproveitar dos Estados Unidos”, disse o presidente americano em Dakota do Norte, no fim do mês passado.