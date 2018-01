UE adota sanções contra funcionários de alto escalão da Venezuela

Os chanceleres da União Europeia (UE) adotaram formalmente, nesta segunda-feira (22), sanções contra responsáveis pela repressão e pela situação política na Venezuela de Nicolás Maduro – disse uma fonte europeia à AFP.

Sanções sobre a Venezuela foram “aprovadas”, indicou a fonte consultada pela AFP, ainda sem especificar os nomes dos afetados pela medida. A lista será tornada pública apenas após sua publicação, amanhã, no Diário Oficial da UE.

Na quinta-feira passada, os embaixadores da UE aprovaram as medidas restritivas, indicando que seriam impostas a “sete pessoas”.

Entre elas, estão o número dois do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, da situação), o influente deputado da Assembleia Constituinte Diosdado Cabello; e o ministro do Interior, Néstor Reverol.

As medidas incluem o congelamento de ativos e a proibição de viajar para o bloco.

Ao chegar à reunião de ministros das Relações Exteriores em Bruxelas, o chanceler espanhol, Alfonso Dastis, considerou “as sanções como um incentivo para ajudar a negociação”.

“É uma decisão que pode ser reversível, ou suspensa, quando se constatar que há avanços na negociação, coisa que, até o momento, não parece ser o caso”, acrescentou Dastis.

Preocupada com a “deterioração” da democracia e dos direitos humanos no país sul-americano, a UE já havia adotado em novembro passado uma série de medidas, que incluíam um embargo de armas e de material que poderia ser usado na “repressão interna”.

Na época, os europeus decidiram não impor sanções individuais contra “responsáveis por graves violações dos direitos humanos” e contra aqueles, cujas ações “atentem de alguma maneira contra a democracia, ou contra o Estado de direito na Venezuela”. Decidiu-se esperar pelo desenrolar dos acontecimentos.

Além de Reverol, outras autoridades da área de Segurança integram a primeira lista de sanções individuais da UE no caso venezuelano, como o chefe do Serviço de Inteligência, Gustavo González, ou o ex-comandante da Guarda Nacional Bolivariana Antonio Benavides.

Segundo fontes diplomáticas, a lista se completa com a presidenta do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Tibisay Lucena; com o presidente do Tribunal Supremo, Maikel Moreno; assim como com Tarek William Saab, que substituiu como Luisa Ortega como procuradora-geral. Luisa fugiu do país, após denunciar a perseguição política sofrida por ela.

O bloco europeu se soma, assim, a Estados Unidos e Canadá na imposição de sanções. Entre os funcionários de alto escalão listados por ambos os países, figura o presidente Nicolás Maduro.

“Que erro lamentável a União Europeia está cometendo!”, criticou na quinta-feira o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, denunciando que a UE age como “subsidiário dos interesses” dos Estados Unidos.