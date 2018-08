Turquia revelará “novo modelo econômico” com meta de 4% do PIB em 2019

São Paulo – O Ministério do Tesouro e de Finanças da Turquia informou nesta quinta-feira que o chefe da pasta, Berat Albayrak, anunciará amanhã um “novo modelo econômico” para o país governado a rédeas curtas por Recep Tayyip Erdogan, que é sogro do ministro.

As múltiplas propostas serão apresentadas sob o guarda-chuva do chamado Plano de Médio Prazo de Albayrak. Entre elas, estão um crescimento de 3% a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, trazer a inflação – de 15,85% na comparação anual de julho segundo o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Turkstat – para abaixo dos 10% “tão logo quanto possível”.

“Espera-se que o déficit em conta corrente se estabilize em 4% (do PIB) no futuro próximo”, acrescenta o comunicado, que, no entanto, deixa as explicações das medidas concretas que serão postas em vigor para atingir essas metas para o anúncio de amanhã.

No texto, o ministério afirma que “o sistema bancário turco tem uma estrutura de capital sólida e o setor financeiro será capaz de gerenciar efetivamente as flutuações hoje como o fizeram no passado”. “Não há problemas com a taxa de câmbio e nem tampouco risco de liquidez”, garante.

Além disso, a pasta comandada por Albayrak promete também reduzir o nível de rolagem da dívida para menos de 100%.